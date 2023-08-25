Палмер: я бывал в России в 2000 году, и это было круто

Двукратный чемпион PFL Лэнс Палмер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Бибертом Туменовым в рамках турнира ACA 162 в Краснодаре, который пройдёт 2 сентября.

«Я бывал в России в 2000 году, и это было круто. Я боролся в Дагестане и Москве. Россия — очень красивая страна. Что касается санкций, то американские бойцы уже дрались в России, и у них всё было хорошо. Поэтому я уверен, что и у меня не будет проблем из-за выступления в российской лиге. Я очень рад драться в ACA и уверен, что обзаведусь фанатами из вашей страны после моих выступлений в организации.

Я никогда не недооцениваю соперников. Я уважаю все его умения, но в то же время уверен, что мой набор навыков в клетке — куда более внушительнее, чем у Туменова. У Биберта очень сильный бокс, но его борьба не на столь высоком уровне. У меня за спиной много пятираундовых боёв и я затяну его в «глубокие воды», если это потребуется», — заявил американец.

В активе 35-летнего спортсмена 26 побед и шесть поражений. Палмер дважды становился победителем Гран-при PFL. Последний раз он выходил в клетку год назад, тогда американец на PFL 5 победил решением судей Шеймона Мораеса.

Ранее сообщалось, что Туменов высказался о стратегии к поединку с Лэнсом Палмером.