Боец Туменов — о турнире ACA 162: надпись на моей повязке будет интересная, ждите 2 сентября

Российский боец смешанных единоборств Биберт Туменов высказался о стратегии к поединку с победителем Гран-при PFL американцем Лэнсом Палмером.

«Я провёл тяжёлые 11 недель подготовки с ребятами из клуба Dag Fighter, которые меня мотивировали. Джамал меня постоянно подгонял, чтобы я тренировался усерднее. Уверен, что Палмер, как и каждый мой соперник, в бою 2 сентября будет пытаться со мной бороться, удерживать у клетки. Я скажу ему: «Лэнс, не будь самоуверенным. В нашем бою я покажу, что твои прошлые соперники не били тебя, у них не было тяжёлого удара», — приводит слова Туменова пресс-служба ACA.

Он также подчеркнул, что, помимо процесса подготовки к поединкам, ему нравится работа по раскрутке боёв. По его словам, от других спортсменов он отличается характером.

«Я скажу всем бойцам нашей лиги: наша карьера длится недолго, поэтому нужно уметь получать от неё удовольствие», — добавил Туменов.

Турнир в Краснодаре пройдёт 2 сентября. В активе Туменова 12 выигранных поединков и два поражения. У Палмера 23 победы и шесть поражений.

Ранее Гасанов победил Абдурахманова и защитил титул чемпиона в среднем весе на Гран-при ACA.