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Бой Туменов — Палмер возглавит турнир ACA 162

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Поединок между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером возглавит кард турнира ACA 162, который пройдёт в Краснодаре.
Бой Туменов — Палмер возглавит турнир ACA 162
  • Gettyimages.ru

«По медицинским показаниям поединок Абдулвахабова, запланированный на 2 сентября, перенесён и пройдёт на ACA 164 в Грозном 4 октября. Главный кард турнира ACA 162 возглавит выступление Биберта Туменова. Соперником россиянина станет двукратный победитель Гран-при PFL американец Лэнс Палмер, дебютирующий в ACA», — заявил президент организации Алексей Яценко.

Турнир в Краснодаре пройдёт 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Пономарёв выступил с заявлением после поражения в бою с Вахаевым на ACA 161.

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