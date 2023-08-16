Бой Туменов — Палмер возглавит турнир ACA 162

Поединок между Бибертом Туменовым и Лэнсом Палмером возглавит кард турнира ACA 162, который пройдёт в Краснодаре.

«По медицинским показаниям поединок Абдулвахабова, запланированный на 2 сентября, перенесён и пройдёт на ACA 164 в Грозном 4 октября. Главный кард турнира ACA 162 возглавит выступление Биберта Туменова. Соперником россиянина станет двукратный победитель Гран-при PFL американец Лэнс Палмер, дебютирующий в ACA», — заявил президент организации Алексей Яценко.

Турнир в Краснодаре пройдёт 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Пономарёв выступил с заявлением после поражения в бою с Вахаевым на ACA 161.