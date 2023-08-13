Пономарёв выступил с заявлением после поражения в бою с Вахаевым на ACA 161
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«Всем, кто болел и переживал: можете уже выздоравливать. В такие моменты приятно видеть поддержку вашу», — написал Пономарёв в соцсетях.
Затем, судя по всему, он обратился к своему оппоненту Мухумату Вахаеву: «Достойный», мне не нужен пояс АСА, мне нужен наколенник из твоей львиной чёрной кожи».
Вахаев одержал победу техническим нокаутом из-за перелома ноги Пономарёва в первом раунде.
Ранее определились четыре полуфиналиста Гран-при турнира ACA 161.