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Палмер провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара Туменову

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Президент ACA Алексей Яценко заявил, что американец Лэнс Палмер не сделал вес перед четвертьфинальным боем Гран-при АСА с россиянином Бибертом Туменовым.
Палмер провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара Туменову
  • Gettyimages.ru
  • © Cooper Neill

«Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 г», — заявил Яценко.

Отмечается, что Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.

Также не уложились в вес Азамат Керефов, который превысил лимит на 1,7 кг, и Осимхон Рахмонов. Они будут оштрафованы на 50 и 30% соответственно.

Турнир АСА 162 состоится 2 сентября.

Ранее Григорий Пономарёв обратился к болельщикам после поражения в четвертьфинале Гран-при АСА.

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