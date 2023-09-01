Палмер провалил взвешивание и отдаст 30% гонорара Туменову
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«Палмер не уложился в лимит весовой категории, показав лишние 850 г», — заявил Яценко.
Отмечается, что Лэнс будет оштрафован на 30% от гонорара в пользу соперника.
Также не уложились в вес Азамат Керефов, который превысил лимит на 1,7 кг, и Осимхон Рахмонов. Они будут оштрафованы на 50 и 30% соответственно.
Турнир АСА 162 состоится 2 сентября.
Ранее Григорий Пономарёв обратился к болельщикам после поражения в четвертьфинале Гран-при АСА.