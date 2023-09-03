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Реванш между Монсоном и Тактаровым пройдёт 29 сентября в Москве

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Организаторы турнира рассказали, когда пройдёт повторный поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым.

«Реванш Монсон — Тактаров пройдёт 29 сентября. Там же состоится бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова», — цитирует представителя агентства Top Fight ТАСС.

Бойцы в августе провели бой по правилам бокса. Поединок завершился вничью.

На счету 52-летнего Монсона в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений. В активе 56-летнего Тактарова 17 побед и пять поражений в поединках по ММА.

Ранее сообщалось, что российский боец Биберт Туменов победил Лэнса Палмера из США на турнире ACA 162 в рамках четвертьфинала Гран-при в полулёгком весе.

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