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Шевченко: я выиграла бой, но из-за Дня независимости Мексики судьи отсудили в пользу Грассо

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Киргизска Валентина Шевченко отреагировала на ничью с мексиканкой Алексой Грассо в рамках главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, что счёт — 3:2, я выиграла, но судьи были под давлением из-за Дня независимости Мексики, поэтому отсудили бой в пользу мексиканского бойца», — сказала Шевченко после боя.

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, завершилась победой Грассо.

Ранее сообщалось, что бой Чайрес — Ласерда на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи.

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