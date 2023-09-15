Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре

Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что лига проведёт реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты ещё не подписали, но уже финальная стадия переговоров», — приводит слова Клименко Sport24.

Первый поединок Шлеменко и Илича прошёл в августе 2022 года и завершился победой серба.

На счету российского бойца 62 выигрыша. Шлеменко последний раз выступал в августе на турнире в родном Омске, на котором досрочно победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру.

Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.