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Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре

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Исполнительный директор RCC Николай Клименко сообщил, что лига проведёт реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем.
Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре
  • РИА Новости

«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты ещё не подписали, но уже финальная стадия переговоров», — приводит слова Клименко Sport24.

Первый поединок Шлеменко и Илича прошёл в августе 2022 года и завершился победой серба.

На счету российского бойца 62 выигрыша. Шлеменко последний раз выступал в августе на турнире в родном Омске, на котором досрочно победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру.

Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.

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