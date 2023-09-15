Шлеменко проведёт реванш с Иличем в декабре
- РИА Новости
«В декабре у нас планируется большой турнир. Будет реванш между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Контракты ещё не подписали, но уже финальная стадия переговоров», — приводит слова Клименко Sport24.
Первый поединок Шлеменко и Илича прошёл в августе 2022 года и завершился победой серба.
На счету российского бойца 62 выигрыша. Шлеменко последний раз выступал в августе на турнире в родном Омске, на котором досрочно победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру.
Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.