Боец ММА Шлеменко отказался считать себя «россиянином»
- РИА Новости
«У нас многонациональный русский народ. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, так никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я русский!» — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».
На счету российского бойца 62 выигрыша в 78 поединках в смешанных единоборствах. Один бой с его участием завершился вничью, ещё один был признан несостоявшимся.
Шлеменко последний раз выступал в августе на турнире в родном Омске, на котором досрочно победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру.
Ранее российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о Шлеменко.