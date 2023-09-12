Боец ММА Шлеменко отказался считать себя «россиянином»

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.

«У нас многонациональный русский народ. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, так никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я русский!» — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

На счету российского бойца 62 выигрыша в 78 поединках в смешанных единоборствах. Один бой с его участием завершился вничью, ещё один был признан несостоявшимся.

Шлеменко последний раз выступал в августе на турнире в родном Омске, на котором досрочно победил экс-бойца UFC Алекса Оливейру.

Ранее российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о Шлеменко.