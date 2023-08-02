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Исмаилов назвал Шлеменко своим самым сильным соперником

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Российский боец Магомед Исмаилов поделился мнением о своём коллеге и соотечественнике Александре Шлеменко.
Исмаилов назвал Шлеменко своим самым сильным соперником
  • РИА Новости

«Шлеменко — очень сильный парень. Я контролировал в партере всех своих предыдущих оппонентов. С Александром так не получилось. В нём много дури, отчего он и кажется порой неуклюжим», — цитирует Исмаилова Metaratings

Он также отметил, что считал самым сильным оппонентом в MMA Ивана Штыркова, но теперь ставит его на один уровень с Шлеменко. 

Исмаилов провёл 22 боя в ММА и одержал 18 побед. На счету Шлеменко 62 выигрыша в 78 поединках. 

Ранее российский боец Вадим Немков заявил, что владеет информацией о возможной продаже Bellator.

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