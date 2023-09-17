Грассо назвала себя победительницей поединка с Шевченко

Мексиканца Алекса Грассо прокомментировала ничью в рамках главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США) с киргизской Валентиной Шевченко.

«Я нанесла ей серьёзный урон, все мои удары были тяжёлыми и да, я победительница. Я всё время прессинговала её, а в партере пыталась финишировать», — сказала Грассо после боя.

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, завершилась победой Грассо.

Ранее Шевченко заявила, что она выиграла бой, но из-за дня Независимости Мексики судьи отсудили в пользу Грассо.