Бой Шевченко и Грассо завершился вничью, мексиканка сохранила пояс

Киргизска Валентина Шевченко и мексиканка Алекса Грассо не выявили победителя в рамках главного боя на турнире UFC Fight Night 227 в Лас-Вегасе (США).

Поединок продлился все пять раундов и завершился ничьей. Таким образом, мексиканская спортсменка сохранила титул чемпионки UFC.

Первая встреча девушек, которая состоялась в марте 2023-го, завершилась победой Грассо.

Теперь на счету Шевченко 23 победы, четыре поражения и одна ничья. В активе мексиканки 16 побед, три поражения и один ничейный результат.

Ранее сообщалось, что бой Чайрес — Ласерда на турнире UFC признан несостоявшимся из-за ошибки судьи.