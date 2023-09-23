Харитонов заявил, что готов провести бой с Емельяненко

Российский боец Сергей Харитонов рассказал, что готов провести поединок с Александром Емельяненко.

«Мне он вообще неинтересен. Если кто-то готов заплатить денег за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему. Ну, в целом, я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся», — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися.

Ранее сообщалось, что Харитонов проведёт поединок с Кардосо на турнире ММА Серия-72.