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Харитонов заявил, что готов провести бой с Емельяненко

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Российский боец Сергей Харитонов рассказал, что готов провести поединок с Александром Емельяненко.
Харитонов заявил, что готов провести бой с Емельяненко
  • РИА Новости

«Мне он вообще неинтересен. Если кто-то готов заплатить денег за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему. Ну, в целом, я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся», — приводит слова Харитонова «Чемпионат».

26 мая Емельяненко провёл болевой приём кимура (узел плеча) в начале второго раунда и одолел блогера Евгения Ершова. 41-летний боец в 39 поединках по правилам ММА одержал 29 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. 

Ранее сообщалось, что Харитонов проведёт поединок с Кардосо на турнире ММА Серия-72.

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