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Харитонов проведёт поединок с Кардосо на турнире ММА Серия-72

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Российский боец Сергей Харитонов проведёт свой следующий бой с бразильцем Тьяго Кардосо.
Харитонов проведёт поединок с Кардосо на турнире ММА Серия-72
  • Gettyimages.ru
  • © Esther Lin

23 сентября в Международном центре бокса «Лужники» состоится турнир ММА Серия-72: Все Звёзды. 

В главном поединке турнира Харитонов сразится с Кардосо.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. В активе Кардосо 15 побед, восемь поражений и одна ничья.

В со-главном бою встретятся Григорий Мишин и Асан Азизов. Схватка пройдёт в рамках финала Гран-при в категории до 57 кг. 

Ранее Харитонов нокаутировал Соузу в первом раунде на турнире MFP.

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