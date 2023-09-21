Харитонов проведёт поединок с Кардосо на турнире ММА Серия-72

Российский боец Сергей Харитонов проведёт свой следующий бой с бразильцем Тьяго Кардосо.

23 сентября в Международном центре бокса «Лужники» состоится турнир ММА Серия-72: Все Звёзды.

В главном поединке турнира Харитонов сразится с Кардосо.

На счету 42-летнего Харитонова 34 победы, девять поражений, а также два его боя были признаны несостоявшимися. В активе Кардосо 15 побед, восемь поражений и одна ничья.

В со-главном бою встретятся Григорий Мишин и Асан Азизов. Схватка пройдёт в рамках финала Гран-при в категории до 57 кг.

Ранее Харитонов нокаутировал Соузу в первом раунде на турнире MFP.