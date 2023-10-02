Махачев: я просил у UFC, чтобы бой с Оливейрой прошёл этим летом в США

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о своём поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз, я просил о бое летом в США, но у UFC были другие планы. Я такой же боец UFC, как и ты. Никогда не ставил условия UFC и дрался там, где мне предлагали. Мой последний бой состоялся в Австралии на заднем дворе претендента. Так что всё, что ты говоришь, не имеет смысла», — написал Махачев в социальных сетях.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.