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Макгрегор: я по-прежнему надеюсь выступить в декабре

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сказал, что планирует выступить в декабре.
Макгрегор: я по-прежнему надеюсь выступить в декабре
  • Gettyimages.ru

«Всё в процессе, я по-прежнему надеюсь выступить в декабре. Да, соперником должен быть Чендлер. Майкл — сиди и жди. И рот держи закрытым», — написал Макгрегор в социальных сетях.

Напомним, что Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее стало известно, что Волкановски вызвал на бой Макгрегора.

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