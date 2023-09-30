Макгрегор: я по-прежнему надеюсь выступить в декабре
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«Всё в процессе, я по-прежнему надеюсь выступить в декабре. Да, соперником должен быть Чендлер. Майкл — сиди и жди. И рот держи закрытым», — написал Макгрегор в социальных сетях.
Напомним, что Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее стало известно, что Волкановски вызвал на бой Макгрегора.