Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов высказался о желании блогера Дани Милохина провести поединок с кем-то из братьев Нурмагомедовых.

«Я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба два брата, непобеждённые: у одного 16, у другого 17–0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».

26 сентября Милохин изъявил желание провести поединок с одним из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

12 сентября стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.

Напомним, что на счету Усмана 17 побед и ни одного поражения. Следующий свой поединок он проведёт с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300 в Сан-Диего 7 октября.

Ранее Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период».