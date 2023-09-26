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Милохин: хочу подраться с братом Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя

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Блогер Даня Милохин изъявил желание провести поединок с одним из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Милохин: хочу подраться с братом Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Rogulin

«Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно», — заявил блогер в интервью Мадонне Мур на YouTube.

Он добавил, что будет милым и красивым бойцом и для этого наденет розовый наряд. По его словам, он тренируется уже четыре месяца.

В начале осени Милохин вернулся в Россию. Он покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте «Ледниковый период», где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

12 сентября стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.

Ранее Милохин заявил, что ему страшно из-за новостей о его розыске.

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