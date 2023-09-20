Блогер Даня Милохин заявил, что ему страшно из-за новостей о его розыске по заявлению военкомата.

«Теперь страшно», — написал он в Instagram*, приложив к сторис скрин с текстом новости.

Ранее стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в ВС России.

В анапском военкомате заявили, что не располагают данными о розыске Милохина.

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