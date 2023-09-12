Блогер Даня Милохин улетел в Дубай на фоне просьб призвать его в армию

Блогер Даня Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.

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© Dmitry Rogulin

Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале. По её данным, Милохин улетел вечером 11 сентября. Блогер вылетел из аэропорта Внуково. Мизулина назвала это результатом консолидации и единения гражданского общества. Ранее сообщалось, что блогера просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Мизулину, призвавшую Минобороны отправить блогера Милохина на службу.