Блогер Даня Милохин улетел в Дубай на фоне просьб призвать его в армию
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Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
По её данным, Милохин улетел вечером 11 сентября. Блогер вылетел из аэропорта Внуково.
Мизулина назвала это результатом консолидации и единения гражданского общества.
Ранее сообщалось, что блогера просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Мизулину, призвавшую Минобороны отправить блогера Милохина на службу.