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Блогер Даня Милохин улетел в Дубай на фоне просьб призвать его в армию

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Блогер Даня Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.
Блогер Даня Милохин улетел в Дубай на фоне просьб призвать его в армию
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Rogulin

Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

По её данным, Милохин улетел вечером 11 сентября. Блогер вылетел из аэропорта Внуково. 

Мизулина назвала это результатом консолидации и единения гражданского общества.

Ранее сообщалось, что блогера просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва.

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Екатерину Мизулину, призвавшую Минобороны отправить блогера Милохина на службу.

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