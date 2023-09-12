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Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую Минобороны отправить служить блогера Милохина

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала предложение члена Общественной палаты РФ и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить служить блогера Даню Милохина.
Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую Минобороны отправить служить блогера Милохина
  • РИА Новости

«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжело больной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет», — цитирует Тарасову Sport24.

На прошлой неделе блогер вернулся в Россию. Он покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте «Ледниковый период». Он выступал в шоу с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Ранее сообщалось, что Милохина просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва.

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