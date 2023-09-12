Тарасова поддержала Мизулину, призвавшую Минобороны отправить служить блогера Милохина
- РИА Новости
«В первых рядах должен идти служить! Почему все служат, а он — нет? Для всех закон одинаковый. Он тяжело больной? У него отсрочка? Насколько известно, ничего подобного у него нет», — цитирует Тарасову Sport24.
На прошлой неделе блогер вернулся в Россию. Он покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте «Ледниковый период». Он выступал в шоу с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
Ранее сообщалось, что Милохина просят отправить служить в ВС России во время осеннего призыва.