RT: в анапском военкомате не располагают данными о розыске Дани Милохина

В анапском военкомате прокомментировали RT сообщения о том, что Даню Милохина объявили в розыск.

«Подобной информацией не располагаю», — заявил представитель военкомата.

Накануне СМИ сообщали, что покинувшего Россию тиктокера якобы объявили в розыск по заявлению военного комиссариата.

Его данных в базе федерального розыска при этом не было.

Ранее стало известно, что Милохин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.