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Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»

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Блогер Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста за уход с «Ледникового периода».
Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Я был очень ответственный, но перегорел. Периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Константин Львович, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошёл год назад. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — заявил Милохин в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Милохин покинул страну в прошлом году, отказавшись от участия в телепроекте, где выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. После четырёх выпусков блогер заявил, что устал и потерял интерес. 12 сентября стало известно, что россиянин улетел из Москвы в Дубай на фоне появившихся просьб призвать его на срочную службу в Вооружённые силы России.

Ранее Милохин изъявил желание провести поединок с одним из братьев бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

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