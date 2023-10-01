Узнать больше

Волкановски: Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра

Короткая ссылка
Австралийский боец Александер Волкановски высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294.
Волкановски: Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра
  • Gettyimages.ru

«Кто более эффективен в грэпплинге с точки зрения MMA? Я считаю, что Ислам. Он делает всё, чтобы сломать тебя. Махачев пытается действовать на опережение. Такие мелочи усложняют твоё положение на земле. В борьбе и контроле Ислам лучше, поэтому я думаю, что поединок будет сложным для Чарльза», — рассказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить