Волкановски: Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра

Австралийский боец Александер Волкановски высказался о поединке между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294.

«Кто более эффективен в грэпплинге с точки зрения MMA? Я считаю, что Ислам. Он делает всё, чтобы сломать тебя. Махачев пытается действовать на опережение. Такие мелочи усложняют твоё положение на земле. В борьбе и контроле Ислам лучше, поэтому я думаю, что поединок будет сложным для Чарльза», — рассказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов планирует прилететь на бой Махачев — Оливейра.