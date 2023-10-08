За явным преимуществом: Нурмагомедов победил Примуса решением судей и защитил чемпионский титул Bellator в лёгком весе

Усман Нурмагомедов одержал победу над Брентом Примусом и сохранил чемпионский пояс Bellator в лёгком весе. На протяжении всей схватки он владел инициативой и активно работал ногами, не позволяя сопернику разрывать дистанцию. В четвёртом раунде россиянин блокировал попытку американца перевести себя в партер и в борьбе сам нанёс ему серьёзное рассечение. В итоге все трое судей заняли сторону российского спортсмена. Параллельно он пробился в финал Гран-при и заработал бонус в размере $150 тыс. В другом поединке турнира Мухамед Берхамов не оставил шансов Херману Террадо, впервые вышедшему в клетку после пятилетнего перерыва.

Усмана Нурмагомедова смело можно назвать одной из главных российских звёзд Bellator. Боец, которого Али Абдель-Азиз назвал «лучшей версией Хабиба», ворвался в организацию в 2021-м и с тех пор одержал шесть побед подряд. Руководство отнеслось к молодому таланту с должным доверием и в прошлом году назначило ему титульный поединок в лёгком весе с Патрики Фрейре, который российский спортсмен убедительно выиграл. Затем он впервые защитил пояс, одолев решением судей заслуженного ветерана Бенсона Хендерсона.

В новой встрече, в полуфинале Гран-при этой категории, троюродного брата Хабиба поджидал ещё один возрастной атлет — 38-летний Бредант Примус. Он хотя и выступает в промоушене с 2013-го и даже становился чемпионом в 2017-м (в реванше с Майклом Чендлером утратил статус), выглядел явным андердогом. К тому же в последних четырёх боях он потерпел два поражения именно от россиян, Ислама Мамедова и Александра Шаблия. Опасения вызывала лишь борьба американца, ведь он обладает чёрным поясом по бразильскому джиу-джитсу и половину из своих 12 побед добыл сабмишеном.

Усман не стеснялся перед боем делать довольно жёсткие выпады в отношении представителя США и не сомневался в собственном успехе.

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«Он постоянно говорит, что побьёт меня. Он реально в это верит? Мы покажем вам хорошее противостояние. Я уважаю этого парня. Он бывший чемпион. Но в субботу вечером я заставлю его почувствовать себя медленным и старым. Вот и всё, что я хочу сказать. Для меня главное — не проиграть. Но я не верю, что этот парень способен меня победить. Он утверждает, что будет прессинговать, но почему не прессинговал в бою с Шаблием?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Правда, на этот раз отечественный атлет вынужден был обойтись без поддержки прославленного брата Хабиба, не полетевшего в США. Но тот пожелал родственнику удачной весогонки и пообещал мысленно находиться рядом.

Не получилось приехать и у Умара Нурмагомедова. Зато в углу россиянина появился другой легендарный экс-чемпион UFC, Кейн Веласкес, освобождённый под залог в ноябре. По словам Усмана, американец наблюдал за всеми его спаррингами во время подготовки и помогал, а позже согласился выйти с ним и на саму схватку.

В результате поединок получился для россиянина довольно непростым, хотя он и владел ощутимым преимуществом на всём его протяжении. Однако Примус быстро продемонстрировал, что не станет лёгкой добычей. При любой возможности он разрывал дистанцию и доносил до челюсти противника неприятные удары.

Нурмагомедов же спокойно набирал очки, пользуясь преимуществом в длине рук и ног. Особенно часто он задействовал именно ноги. Ими он «обрабатывал» как голени соперника, так и его корпус, пытаясь замедлить. Вылетали и фирменные опаснейшие хай-кики, хотя Примус, как правило, оказывался к ним готов. При этом Усман поначалу на удивление редко шёл в борьбу. Первая же попытка в стартовом раунде стала не самой удачной. Россиянин хотя и оказался в позиции сверху, ничего не смог придумать. Брент показал, что не просто так владеет чёрным поясом по БЖЖ.

Во втором отрезке американец также успешно блокировал все попытки перевести его в партер, грамотно разрывая клинч коленями. Пару раз действующий чемпион зажимал его у сетки, но оппонент работал в высшей степени грамотно. Правда, самые яркие эпизоды всё равно записал себе в актив Нурмагомедов. Он здорово попал ногой с разворота в лицо, а также правым прямым в челюсть, но Примус выстоял.

Сценарий третьей пятиминутки оказался идентичным. Усман всё активнее работал ногами, сбивая настрой американца. А один из его мидл-киков пришёлся прямо в печень, но Роберт снова проявил характер. Однако в целом бойцы действовали достаточно аккуратно, и болельщики на трибунах принялись откровенно свистеть.

Но Нурмагомедов спокойно вёл поединок, а в последних отрезках и вовсе не оставил претенденту ни шанса. Пожалуй, во многом решающий эпизод произошёл в четвёртом. Примус активно начал его, выбросил несколько неплохих выстрелов, но затем совершил главную ошибку — попытался провести тейкдаун. Усман спокойно встретил порыв американца, развернул его к сетке и провёл мощную серию с добиванием коленом в лицо. Пусть довести дело до конца не удалось, он оставил на лице Брента сильное рассечение и нанёс немало ударов.

После такого в заключительном раунде у американца практически не было надежды на чудо. Окровавленный и уставший, он пытался идти вперёд, но лишь натыкался на чужие удары. Особенно старательно Усман обрабатывал его переднюю ногу. А за две минуты до финального гонга Нурмагомедов перевёл оппонента в партер и там завершил противостояние.

Пусть он не сумел закончить поединок досрочно, но одержал уверенную единогласную победу решением судей. Все трое отдали ему её со счётом 50:45. Таким образом, Нурмагомедов выиграл седьмую встречу в Bellator и 18-ю в карьере, а также пробился в финал Гран-при легковесов. В качестве приятного бонуса послужил дополнительный гонорар размером $150 тыс.

«Этот бой прошёл так, как я и представлял, Альхамдулиллах. Думаю, что проделал хорошую работу. Это была моя ночь», — заявил спортсмен сразу после окончания схватки.

Также он пожелал удачи Шаблию и Патрики Фрейре во втором полуфинале Гран-при и изъявил желание в решающем противостоянии побиться с обоими.

Помимо действующего чемпиона, в клетке предстояло появиться ещё одному российскому спортсмену — Мухамеду Берхамову. Он ярко выступал в домашних лигах и даже брал пояс в ACB. А вот переход в Bellator дался непросто. Легко одолев Джалила Уиллиса, он провёл два противостояния с сильным Лоренцом Ларкином. Первое признали несостоявшимся из-за запрещённого удара локтем в голову от американца, а во втором он нокаутировал россиянина.

Однако в следующем бою Черкес обязан был возвращаться на победные рельсы, поскольку получил в оппоненты малоизвестного Хермана Террадо. Он ещё десять лет назад пробовал свои силы в промоушене, но, добыв одну ничью и уступив, ушёл. Последней же лигой Титана стал PFL, где он также не блистал. А главное, он не дрался на профессиональном уровне в ММА более пяти лет.

В итоге сенсации не произошло и в этой схватке, хотя Берхамов тоже не сумел завершить её досрочно. Однако его преимущество было неоспоримым. С первых же мгновений Мухамед активно пошёл вперёд и прижал оппонента к сетке. Он выбрасывал удары локтями, руками и ногами, работая «по этажам». При этом Черкес будто опасался излишне разрывать дистанцию, чтобы не пропустить лаки-панч.

Террадо смотрелся абсолютно безнадёжно. Порой он пытался контратаковать, но выглядело это блёкло. Более того, Херман пробовал несколько раз перевести россиянина в партер, но также не преуспел. Статистика встречи говорит сама за себя. Отечественный атлет выбросил 127 точных ударов, тогда как соперник — 28. По акцентированным разрыв оказался ещё существеннее — 94 против 8.

Завершил поединок Берхамов эффектным амплитудным броском, но времени на то, чтобы добить оппонента, уже не осталось. Тем не менее рефери справедливо отдали ему все раунды. Так россиянин вернулся на победную тропу, пусть и противостоял не самому сильному бойцу.