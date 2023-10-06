Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300
Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с американцем Брентом Примусом на Bellator 300.
- РИА Новости
Оба бойца сделали вес (70,22 кг) перед титульным боем.
Напомним, что на счету Усмана 17 побед и ни одного поражения.
В активе Примуса 12 побед и три поражения.
Ранее Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание.
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