Узнать больше

Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с американцем Брентом Примусом на Bellator 300.
Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300
  • РИА Новости

Оба бойца сделали вес (70,22 кг) перед титульным боем.

Напомним, что на счету Усмана 17 побед и ни одного поражения.

В активе Примуса 12 побед и три поражения.

Ранее Усман Нурмагомедов объяснил вызов Милохина желанием привлечь к себе внимание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить