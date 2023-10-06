Усман Нурмагомедов и Брент Примус сделали вес перед титульным боем на Bellator 300

Чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с американцем Брентом Примусом на Bellator 300.

РИА Новости