Усман Нурмагомедов оценил шансы Умара стать чемпионом UFC
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«Я думаю, следующий год будет очень большим для моего брата Умара. Сейчас он восстанавливается после травмы, а в следующем году он станет чемпионом UFC. С помощью Аллаха», — цитирует Усмана Shak MMA.
19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.
В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее Нурмагомедов высказался о качествах Хабиба Нурмегомедова и Ислама Махачева.