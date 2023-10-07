Чемпион мира Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов оценил шансы Умара стать чемпионом UFC.

«Я думаю, следующий год будет очень большим для моего брата Умара. Сейчас он восстанавливается после травмы, а в следующем году он станет чемпионом UFC. С помощью Аллаха», — цитирует Усмана Shak MMA.

19 июля стало известно, что Нурмагомедов по медицинским показаниям принял решение отказаться от поединка с Кори Сэндхагеном. Россиянин и американец должны были 5 августа возглавить турнир UFC в Нэшвилле.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Нурмагомедов высказался о качествах Хабиба Нурмегомедова и Ислама Махачева.