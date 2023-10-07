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Усман Нурмагомедов хочет подраться с Шаблием в Bellator

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Чемпион мира Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, с кем больше всего хочет подраться в американском промоушене.
Усман Нурмагомедов хочет подраться с Шаблием в Bellator
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

«Я думаю, это Александр Шаблий. Он выиграл первый бой в 1/4 финала Гран-при Bellator. Посмотрим, как он проявит себя в бою против Патрики Фрейре. Александр — неплохой боец, жёсткий», — цитирует Нурмагомедова Shak MMA.

Напомним, что на счету Усмана 17 побед и ни одного поражения. Следующий свой поединок он проведёт с американцем Брентом Примусом на турнире Bellator 300 в Сан-Диего 7 октября.

Ранее Нурмагомедов высказался о качествах Хабиба Нурмегомедова и Ислама Махачева.

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