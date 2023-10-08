Глава UFC: Макгрегор подал документы на возвращение в пул USADA
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«Конор может быть включён в пул USADA уже 9 октября», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Отмечается, что UFC займётся организацией его поединка только после официального возвращения в список антидопингового агентства.
Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мёртвыми болотными крысами».