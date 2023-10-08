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Глава UFC: Макгрегор подал документы на возвращение в пул USADA

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Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор подал документы на возвращение в пул Американского антидопингового агентства (USADA).
Глава UFC: Макгрегор подал документы на возвращение в пул USADA
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Ehrmann

«Конор может быть включён в пул USADA уже 9 октября», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Отмечается, что UFC займётся организацией его поединка только после официального возвращения в список антидопингового агентства.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мёртвыми болотными крысами».

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