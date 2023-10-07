Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мёртвыми болотными крысами»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вспомнил массовую драку после титульного поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Мёртвые болотные крысы», — написал Конор в социальных сетях, прикрепив к посту несколько фото драки.

7 октября 2018 года ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.

Ранее Макгрегор сказал, что планирует выступить в декабре.