Макгрегор назвал команду Хабиба Нурмагомедова «мёртвыми болотными крысами»
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- © Julian Finney
«Мёртвые болотные крысы», — написал Конор в социальных сетях, прикрепив к посту несколько фото драки.
7 октября 2018 года ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.
Макгрегор провёл свой последний бой в июле 2021 года с Дастином Порье. В нём он потерпел поражение техническим нокаутом и сломал ногу. Всего на его счету 22 победы и шесть проигранных поединков за карьеру.
Ранее Макгрегор сказал, что планирует выступить в декабре.