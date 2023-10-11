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Шлеменко — о травме Оливейры перед боем с Махачевым: сам попадал в такие ситуации

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Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко считает, что Чарльзу Оливейре просто не повезло получить травму перед титульным поединком UFC с Исламом Махачевым.
Шлеменко — о травме Оливейры перед боем с Махачевым: сам попадал в такие ситуации
  • РИА Новости

«Считаю, что снятие Оливейры с боя связано вовсе не с опасениями проиграть Махачеву, а даже наоборот — [со стремлением] увеличить свои шансы на победу над ним. Скорее всего, у него возникли определённые проблемы, а он жаждет подойти к сражению с россиянином в оптимальных кондициях. Что касается его спарринга за десять дней до схватки и рассечения, я сам попадал в схожие ситуации. От подобного полностью себя застраховать невозможно. Конечно, меры предосторожности соблюдаются, но это контактный вид спорта», — заявил Шлеменко RT.

Ранее Андрей Корешков заявил, что Чарльз Оливейра специально отказался от титульного поединка UFC с Исламом Махачевым.

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