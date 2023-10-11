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Корешков — о снятии Оливейры с боя с Махачевым: участие с такой травмой опасно

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Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков не считает, что Чарльз Оливейра специально отказался от титульного поединка UFC с Исламом Махачевым.
Корешков — о снятии Оливейры с боя с Махачевым: участие с такой травмой опасно
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Не думаю, что Оливейра намеренно снялся с поединка с Махачевым — это просто бессмысленно. Он подписал хороший контракт и, как следствие, мог получить неплохие деньги. По его рассечению ощущалась вся серьёзность произошедшего. Выход с такой травмой в октагон, на мой взгляд, весьма опасен. Любой удар грозит привести к тому, что швы просто разойдутся и вмешательство врачей окажется неизбежным. У меня сложилось впечатление, что ему прилетело локтем. Но я не считаю, что Чарльз зря проводил свой спарринг за десять дней до поединка, о чём сейчас говорят. Это абсолютно нормальная практика», — заявил Корешков RT.

Ранее Махачев поблагодарил Александера Волкановски за согласие заменить Оливейру на турнире UFC 294.

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