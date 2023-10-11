Коста может отказаться от поединка с Чимаевым на турнире UFC 294
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«Да, это возможно», — приводит слова Уайта MMA Junkie.
По его словам, UFC проводит переговоры с парой претендентов на замену 32-летнему бразильцу.
«Очень скоро я буду знать точно», — сказал он.
Бой Коста — Чимаев должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что бразильский боец MMA Чарльз Оливейра снялся с поединка против чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.