Коста может отказаться от поединка с Чимаевым на турнире UFC 294

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сообщил, что бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Пауло Коста может отказаться от поединка против бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Да, это возможно», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

По его словам, UFC проводит переговоры с парой претендентов на замену 32-летнему бразильцу.

«Очень скоро я буду знать точно», — сказал он.

Бой Коста — Чимаев должен был состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что бразильский боец MMA Чарльз Оливейра снялся с поединка против чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.