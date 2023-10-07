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Махачев — о мотивации: у меня есть пояс, и я не хочу терять его

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Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев рассказал о мотивации перед поединком с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Махачев — о мотивации: у меня есть пояс, и я не хочу терять его
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Я не чувствую силы в Чарльзе. Может быть, он что-то изменил, я надеюсь. Моя мотивация? У меня есть пояс, и я не хочу терять его. Это сильно мотивирует. Я так усердно тренируюсь, ведь знаю, что все смотрят на меня и хотят забрать мой титул. Я не дам им такой шанс», — цитирует Махачева YouTube-канал ESPN MMA.

Ближайший бой Махачева пройдёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

В октябре 2022 года 31-летний россиянин завоевал титул, «задушив» бразильца во втором раунде. В феврале боец провёл первую защиту, единогласным решением судей победив австралийца Александера Волкановски.

Ранее сообщалось, что Махачев в случае победы над Оливейрой встретится с Гэтжи.

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