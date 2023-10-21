Уокер пытался устроить потасовку с Анкалаевым после боя

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер чуть не подрались во время боя в рамках 294-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу‑Даби (ОАЭ).

Поединок был признан несостоявшимся.

Анкалаев ударил соперника коленом в голову в тот момент. После чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

На счету 31-летнего россиянина 17 побед (девять нокаутом, восемь решением) и одно поражение.

В активе 31-летнего бойца из Бразилии 20 побед (15 нокаутом, две решением, три сабмишном) и семь поражений.

Ранее российский боец MMA Икрам Алискеров победил бразильца Варлея Алвеса на турнире UFC 294.