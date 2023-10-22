Махачев: у меня нет долгих перерывов между поединками и тренировкой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, когда проведёт первую тренировку после поединка с австралийцем Александером Волкановски.

«Нога побаливает. Всё сильнее и сильнее. Не знаю, когда пойду в зал. Но долгих перерывов нет и не было. Первая тренировка — регби. Может, ещё поборюсь с кем-нибудь», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Махачев рассказал о самой значительной покупке в своей жизни.