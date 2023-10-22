Узнать больше

Махачев: у меня нет долгих перерывов между поединками и тренировкой

Короткая ссылка
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, когда проведёт первую тренировку после поединка с австралийцем Александером Волкановски.

«Нога побаливает. Всё сильнее и сильнее. Не знаю, когда пойду в зал. Но долгих перерывов нет и не было. Первая тренировка — регби. Может, ещё поборюсь с кем-нибудь», — заявил Махачев на пресс-конференции.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Махачев рассказал о самой значительной покупке в своей жизни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить