Махачев: у меня нет долгих перерывов между поединками и тренировкой
«Нога побаливает. Всё сильнее и сильнее. Не знаю, когда пойду в зал. Но долгих перерывов нет и не было. Первая тренировка — регби. Может, ещё поборюсь с кем-нибудь», — заявил Махачев на пресс-конференции.
Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.
Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.
Ранее Махачев рассказал о самой значительной покупке в своей жизни.