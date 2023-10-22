Махачев признался, что исполнил мечту, обеспечив своих родителей до конца жизни

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал о самой значительной покупке в своей жизни.

«Эту планку я давно перепрыгнул. У меня была мечта, чтобы мои мать и отец не нуждались в деньгах, могли отдыхать. Они всю жизнь работали. Отец — водитель, мама работала в кафе, чтобы мы с братом ни в чём не нуждались. Хотел с самого начала поменять это. И это удалось мне. Целей что-то особенное приобрести у меня нет. Хвала Всевышнему, ни в чём не нуждаюсь. Есть дом, машина, семья. Самое главное. Счастье — не в деньгах. Не все богатые люди счастливы. Это 100%», — заявил на пресс-конференции Махачев.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

Гонорар Махачева за бой UFC 294 составил $750 тыс., спонсорский контракт добавил $42 тыс.

Ранее Дана Уайт заявил, что Махачев должен в следующем бою встретиться с Чарльзом Оливейрой.