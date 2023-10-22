Уайт считает, что Махачев должен в следующем бою встретиться с Оливейрой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт не исключил, что следующим соперником россиянина Ислама Махачева может стать бразилец Чарльз Оливейра.

«Будущий оппонент Махачева? Наверное, Оливейра. Лично я считаю, что этот бой должен пройти. Но на такие вопросы мне сложно ответить прямо сейчас. Будем решать, когда всё устаканится», — заявил Уайт.

Дагестанец во второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с Александером Волкановски. 21 октября на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил австралийца нокаутом в первом раунде.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).