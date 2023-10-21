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Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294

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Бывший боец смешанных единоборств (MMA) россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего соотечественника, чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Ислама Махачева над австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).
Нурмагомедов остался доволен победой Махачева над Волкановски на UFC 294
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Если вы меня спросите, где я был, почему не был в углу, я уже отвечал на этот вопрос — я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил всё, что связано с MMA.

Прошу принять моё решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнёры.

То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Россиянин победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на победу Махачева над Волкановски на UFC 294.

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