Домашняя заготовка: Махачев нокаутировал Волкановски хай-киком и защитил титул UFC в лёгком весе

Ислам Махачев сокрушил Александера Волкановски в бое-реванше, который прошёл на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В начале четвёртой минуты чемпион в лёгком весе отправил австралийца в нокдаун левым хай-киком, после чего обрушил на него шквал ударов и заставил рефери остановить поединок. Благодаря этому россиянин не только одержал 13-ю победу подряд и превзошёл Хабиба Нурмагомедова по общему числу триумфов в промоушене, но и во второй раз защитил титул в дивизионе до 70,3 кг.

Ответной битве Ислама Махачева и Александера Волкановски суждено было стать одной из самых обсуждаемых в 2023 году. И помешать этому не мог даже тот факт, что на подготовку у австралийца было менее двух недель, а это заметно снижало его шансы на успех и позволяло многим считать его андердогом. Дуэль двух чемпионов не могла не вызывать колоссальный интерес в мире MMA, особенно с учётом истории их противостояния и стоявшего на кону.

Правда, дивиденды от потенциального успеха заметно разнились. Волкановски мог стать лишь девятым спортсменом в истории, которому удалось завоевать пояса UFC в двух дивизионах и благодаря этому не только навсегда вписать своё имя в историю лиги, но и заставить рассматривать его в одном ряду с Джоном Джонсом, Джорджем Сент-Пьером, Андерсоном Силвой и другими легендами. В то время как Махачев лишь закрывал дилогию с Александером и подтверждал, что провал в пятом раунде их предыдущей схватки был лишь досадной случайностью.

Понимал это и сам россиянин, выражавший готовность не просто сокрушить австралийца в реванше, но сделать это уверенно. На пресс-конференции он обещал нокаутировать претендента и попутно упрекал его в погоне за деньгами. По его мнению, именно колоссальный гонорар, а не спортивные достижения заставили его выйти на замену травмированному Чарльзу Оливейре и согласиться подраться в ОАЭ.

Тем не менее в преддверии шоу многие задавались вопросом, настолько ли большим сюрпризом стала для Волкановски новость о необходимости биться на UFC 294. Как полагали некоторые эксперты, тот мог иметь это в виду и втайне тренироваться перед возможным реваншем. Поэтому призвал не списывать его со счетов и допускать, что тот может находиться если не на пике формы, то близко к этому. А это уже заметно влияло на расстановку сил.

Сам же Волкановски обещал представить болельщикам новую версию самого себя. По его словам, если от Махачева ждать неожиданностей не приходилось, то он сам мог заметно изменить свой стиль и предъявить в октагоне то, с чем его визави не столкнулся в феврале. Но о чём именно говорил Александер, оставалось загадкой. Ведь особой непредсказуемостью он не славился, побеждая за счёт постоянного давления и навыков в партере. Но первое непросто предъявить, если ты не провёл полноценный лагерь, а второе может сработать с ударниками типа Макса Холлоуэя и Яира Родригеза, но не с адептом дагестанской школы борьбы.

Поначалу серьёзных преобразований заметно не было. Соперники обменивались атаками с дистанции, где ожидаемо преуспевал владеющий преимуществом в антропометрии россиянин. Свою цель нашла пара внушительных лоу-киков, а попадания по верхнему этажу хоть и пришлись в блок, но неприятные ощущения явно оставили. Как и колени из клинча. Австралиец пытался давить и прижимать чемпиона к сетке, но физической мощи явно не хватало.

Волкановски был вынужден разорвать замок и продолжить искать счастья в стойке, но нашёл не его, а ещё один сокрушительный удар ногой в голову. Махачев идеально пробил в висок и отправил оппонента на канвас, а затем обрушил на него всю свою мощь. Рефери Марк Годдард дал Александеру достаточно шансов прийти в себя, но воспользоваться ими тот не сумел. Серия хаммерфистов в голову довершила начатое, пусть часть из них и была нанесена по затылку. Продолжать сопротивляться окровавленный австралиец был неспособен.

Таким образом, реванш между Махачевым и Волкановски продлился всего 3 минуты 6 секунд и поставил точку в противостоянии третьего и второго номеров сводного рейтинга UFC.

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Александер явно переоценил свои силы, соглашаясь выйти на коротком уведомлении, и, вероятно, потерял возможность не только стать чемпионом в двух дивизионах, но и свою позицию в списке P4P. Вряд ли кто-то удивится, если уже на следующей неделе спортсмены поменяются местами и именно россиянин станет главным преследователем Джона Джонса.

Махачев же продлил успешную серию до 13 схваток, а в общей сложности выиграл 14-ю битву в UFC, превзойдя по этому показателю самого Хабиба Нурмагомедова. Правда, по числу защит тот до сих пор впереди — у него таких в активе три.

Тем не менее после юбилейной, 25-й победы в карьере Махачев вёл себя крайне сдержанно и особенно не праздновал. По его словам, причиной тому стало «происходящее в мире безумие». Чемпион UFC в лёгком весе призвал остановить боевые действия и выразил поддержку народу Палестины. Также он поблагодарил всех, кто болел за него в России.

Говоря о принёсшем ему успех ударе, Махачев сказал, что изначально готовил его для сражения с Оливейрой, но не стал отказываться и в дуэли с Волкановски. Но при этом высоко отозвался о противнике и восхитился как его бойцовским духом, так и мастерством. Александер же отдал дань уважения Исламу и попросил руководство лиги не оставлять его без работы, выразив желание вернуться в клетке в январе 2024-го.