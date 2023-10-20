Бикрёв считает, что Махачев должен сменить весовую категорию для сравнений с Нурмагомедовым
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«Думаю, что пока Махачев не может сравниться с Нурмагомедовым в вопросе величия. Ему сперва надо победить Волкановски и Гейджи. Если он потом перейдёт в весовую категорию до 77 кг и сможет там себя показать, то, скорее всего, только тогда можно будет говорить о подобном», — сказал Бикрёв RT.
Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев выразил мнение, что Волкановски может победить Махачева.