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Бикрёв считает, что Махачев должен сменить весовую категорию для сравнений с Нурмагомедовым

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Чемпион AMC Fight Night в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв ответил на вопрос, сравняется ли российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев в своём величии с соотечественником и бывшим чемпионом организации в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым в случае своей победы в поединке с австралийцем Александером Волкановски.
Бикрёв считает, что Махачев должен сменить весовую категорию для сравнений с Нурмагомедовым
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«Думаю, что пока Махачев не может сравниться с Нурмагомедовым в вопросе величия. Ему сперва надо победить Волкановски и Гейджи. Если он потом перейдёт в весовую категорию до 77 кг и сможет там себя показать, то, скорее всего, только тогда можно будет говорить о подобном», — сказал Бикрёв RT.

Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев выразил мнение, что Волкановски может победить Махачева.

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