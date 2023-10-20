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Гребнев считает, что Волкановски может победить Махачева

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказал мнение о предстоящем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.
Гребнев считает, что Волкановски может победить Махачева
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«Считаю, что поединок должен пройти в одинаковом отношении времени, как в стойке, так и в партере. Конечно, такие чемпионы, как Волкановски всегда имеют шанс на то, чтобы выиграть. Но в этой ситуации ему будет сложно удивить Ислама. Махачев прошёл полноценный тренировочный лагерь, переиграть его по кардио не выйдет точно. Надеяться на то, чтобы пробить его в стойке? Это также маловероятно», — сказал Гребнев RT.

Ранее чемпион AMC Fight Night в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв выразил мнение, что Махачев может попытаться удушить Волкановски.

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