Тактаров: большая часть боя Махачева и Волкановски должна пройти в стойке

Легенда смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.

«На мой взгляд, считать, что второй поединок бойцов пройдёт по сценарию их предыдущей встречи, определённо не стоит. Всё это время, с того момента, как победа в первом бою была отдана Махачеву, Волкановски жил с большим желанием взять у него реванш. Он настоящий боец, это видно по его взгляду.

Сложно судить, кто тут сможет кого удивить. Наверняка оба тренерских штаба оценивали действия бойцов друг друга и у них есть ответные контрмеры для них. Тем не менее считаю, что их бой должен пройти большую часть времени в стойке. Ведь Мендес, который является тренером Махачева, вышел из кикбоксинга, и акцент, скорее всего, будет сделан на этом. Да и в предыдущем бою защита Волкановского была хороша», — сказал Тактаров RT.

Ранее боец MMA Вячеслав Василевский заявил, что Махачев пока не может соперничать в величии с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.