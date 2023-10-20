Узнать больше

Тактаров: большая часть боя Махачева и Волкановски должна пройти в стойке

Короткая ссылка
Легенда смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с австралийцем Александером Волкановски.
Тактаров: большая часть боя Махачева и Волкановски должна пройти в стойке
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, считать, что второй поединок бойцов пройдёт по сценарию их предыдущей встречи, определённо не стоит. Всё это время, с того момента, как победа в первом бою была отдана Махачеву, Волкановски жил с большим желанием взять у него реванш. Он настоящий боец, это видно по его взгляду.

Сложно судить, кто тут сможет кого удивить. Наверняка оба тренерских штаба оценивали действия бойцов друг друга и у них есть ответные контрмеры для них. Тем не менее считаю, что их бой должен пройти большую часть времени в стойке. Ведь Мендес, который является тренером Махачева, вышел из кикбоксинга, и акцент, скорее всего, будет сделан на этом. Да и в предыдущем бою защита Волкановского была хороша», — сказал Тактаров RT.

Ранее боец MMA Вячеслав Василевский заявил, что Махачев пока не может соперничать в величии с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить