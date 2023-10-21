Махачев рассказал, за счёт чего смог победить Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, за счёт чего смог нанести поражение австралийцу Александеру Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу‑Даби (ОАЭ).

«Я провёл несколько лоу-киков, потом уже пробил хай-кик. Мы планировали это на протяжении последних нескольких месяцев для боя с Оливейрой. Не стали отказываться от этого и в поединке с Волкановски. Но я хочу сказать спасибо этому парню. Он настоящий чемпион. Он готов драться все пять раундов, никогда не сдаётся. Большое спасибо ему», — сказал после боя Махачев.

Дагестанец победил в первом раунде нокаутом.

На счету 31-летнего Ислама 25 побед (шесть нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Алекса 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов не вывел Махачева на бой с Волкановски на UFC 294.