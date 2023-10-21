Реванш Махачева с Волкановски, битва Чимаева с Усманом и дебют Шары Буллета: главные поединки UFC 294 в Абу-Даби

21 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 294, который обещает стать одним из главных событий года в смешанных единоборствах. Ислам Махачев проведёт вторую защиту титула чемпиона в лёгком весе в бое-реванше с Александером Волкановски, а Хамзат Чимаев с Камару Усманом фактически оспорят звание первого претендента на пояс в средней категории. Магомед Анкалаев постарается досрочно завершить схватку с Джонни Уокером и вернуться в гонку за трофеем в полутяжёлом дивизионе, а Шарабутдин Магомедов дебютирует в американском промоушене в схватке с Бруно Силвой.

Второй бой Дудаковой

Дебют чемпионки Европы 2019 года по смешанным боевым искусствам в UFC сложился далеко не так, как все ожидали. Первая же попытка тейкдауна в её исполнении завершилась для Истелы Нуньес тяжёлой травмой. Бразильянка сломала руку и не смогла продолжать поединок, а россиянка одержала седьмую победу подряд в профессиональной карьере. Правда, у самой Виктории Дудаковой вряд ли было много поводов для радости, ведь этот успех явно не помог ей зарекомендовать себя в глазах руководства промоушена.

Подтверждением тому стал выбор оппонентки для следующей схватки. Пусть Джин Ю Фрей и провела вдвое больше боёв, чем Нуньес, но по уровню её не превосходит. Против 38-летней женщины-бойца говорит как её возраст, так и крайне неприглядный рекорд 11-9, дающий ясное представление о её уровне. И сейчас нет повода вспоминать, что когда-то американка завоёвывала пояс Invicta FC «в весе атома» (до 47,6 кг). За последние полтора года она три раза подряд терпела неудачи и находится на заключительном этапе своего пути в MMA. И если Дудакова рассчитывает добиться больших высот в чемпионате, то должна уверенно разбираться с противницей.

Реабилитация Нурмагомедова

В отличие от Дудаковой, Саид Нурмагомедов в последней схватке уступил. Да, поражение в бою с Джонатаном Мартинесом было довольно спорным: россиянин превзошёл соперника по числу значимых попаданий (47:38) и тейкдаунов (3:0), разве что контролировал его чуть меньше времени. Но основания встать на сторону американца всё же были. Во втором раунде однофамилец Хабиба отдал инициативу и впоследствии так и не сумел вернуть её. Поэтому и не продлил успешную серию из четырёх боёв.

Изначально Нурмагомедов должен был драться в августе, но по неназванной причине снялся с дуэли с Кайлером Филлипсом, однако довольно быстро восстановился и получил возможность подраться в Абу-Даби. Да, по статусу Муин Гафуров сильно уступает американцу, но недооценивать его не стоит. Всё же тот брал титул LFA в легчайшем весе, а до этого на протяжении трёх раундов сражался с небезызвестным Джоном Линекером.

Но и непроходимым соперником его тоже не назовёшь. Свои слабости он продемонстрировал в схватке с Джоном Кастанедой — сначала пропустил не самый резкий хай-кик, а потом позволил трижды перевести себя на канвас и удерживать там более четырёх минут. Саид же явно выше уровнем и способен как перебить представителя Таджикистана в стойке, так и сокрушить в партере.

Испытание экс-претендентом для Мокаева

В свою очередь, Мухаммаду Мокаеву предстоит доказать, что он уже способен выступать на элитном уровне. В декабре Тиму Эллиотту исполнится 37 лет, но его высочайший класс не подвергается сомнению. В 2016-м он выиграл один из самых представительных сезонов в истории, The Ultimate Fighter, и получил право биться с на тот момент королём наилегчайшего дивизиона Деметриусом Джонсоном. И хотя впоследствии до таких высот он уже не поднимался, оставался крайне опасным оппонентом. Это на себе прочувствовал Тагир Уланбеков, не сумевший ничего противопоставить ветерану в марте 2022-го.

И теперь настала очередь Мокаева помериться силами с Эллиоттом, который для него довольно неудобен. Он хорош в борьбе, а болевой или удушающий готов исполнить практически из любого положения. А Мухаммад совсем недавно чуть было не был наказан за нерасторопность на земле и лишь ценой травмы выбрался из рычага колена в дуэли с Жафелом Фильо. И если он позволит себе такую же расслабленность в сражении с Тимом, то может и потерять нолик в графе «поражения». А после этого о скором включении в число претендентов на трофей можно будет забыть.

Дебют Шары Буллета

Несмотря на присутствие в карде целого ряда бойцов первой величины, дебют Шарабутдина Магомедова можно смело назвать одним из самых обсуждаемых событий UFC 294. За последние годы он стал настоящей звездой российских MMA и покорил множество болельщиков яркими нокаутами и невероятной ударной техникой. Поэтому его подписание в крупнейший промоушен планеты не стало ни для кого неожиданностью. Более того, уже сейчас многие прочат ему звание сильнейшего средневеса чемпионата.

Свой первый шаг к трофею он сделает в дуэли с Бруно Силвой — крепким, но не хватающим звёзд с неба соперником. В UFC он имеет рекорд 4-3, но почти все победы одержал над средними спортсменами (зато исключительно нокаутом). На их фоне выделяется, разве что, ветеран лиги Брэд Таварес, ранее входивший в топ-10 категории. Тем не менее не стоит как списывать бразильца со счетов, так и сомневаться в его способности закатить яркую битву с россиянином. Он вряд ли станет сушить бой и наверняка ввяжется с Магомедовым в жёсткую рубку. А о лучшем начале шоу фанатам и мечтать не приходится.

Трудности Алискерова

Смена соперника прямо перед турниром — обычная практика в смешанных единоборствах. Так, перед шоу в Абу-Даби тренировочный план резко пришлось менять и Исламу Махачеву, и Хамзату Чимаеву. Правда, больше всех натерпелся Икрам Алискеров. Изначально он должен был биться с Пауло Костой, но тому дали более статусного оппонента в лице Борза, в то время как против россиянина выставили Нуссурдина Имавова. Однако и тот был вынужден сняться из-за внезапно возникших проблем с визой.

В итоге в противоположном от Алискерова углу окажется Ворли Алвес. В середине прошлого десятилетия он был на пике — становился триумфатором шоу The Ultimate Fighter: Brazil 3 и брал верх над будущим обладателем временного титула Колби Ковингтоном, но его восхождение длилось недолго. После поражений от Брайана Барбарены и Камару Усмана Алвес выпал из элиты полусреднего веса и чередовал успехи с неудачами, из-за чего даже вылетел из топ-15.

И хотя в январе он отпразднует лишь 33-летие, уже мало кто верит в его способность построить успешную карьеру в UFC. Сейчас бразилец идёт на серии из двух поражений, а третье может не только окончательно поставить крест на его перспективах, но и лишить его работы в организации. И пока всё идёт именно к этому. Букмекеры считают россиянина явным фаворитом грядущего противостояния, с чем тяжело не согласиться. Особенно в свете его впечатляющего выступления в сражении с Филом Хоузом. Тогда Икраму хватило 130 секунд, чтобы отправить соперника в глухой нокаут.

Месть Анкалаева

В декабре прошлого года российский полутяжеловес пережил самое сильное потрясение в своей карьере. В главном поединке UFC 282 Магомед Анкалаев не только перебил Яна Блаховича, но и более 11 минут провёл в доминирующем положении, сделав всё возможное для завоевания вакантного титула в 93 кг. И уже видел себя на вершине дивизиона, когда в дело вмешались судьи и объявили ничью, не только лишив бойца заслуженного трофея, но и заставив его задуматься об уходе из промоушена.

В итоге Анкалаев не заходил в октагон на протяжении десяти месяцев. За это время Джамал Хилл успел завоевать пояс в полутяжёлом весе и впоследствии оставить его из-за травмы, а сам россиянин — восстановиться от многочисленных повреждений. Казалось бы, в такой ситуации наиболее логичным было бы предоставить ему ещё один шанс побороться за трофей, но организаторы поступили иначе и назначили ему поединок с Джонни Уокером. На данный момент бразилец идёт на серии из трёх побед, но не входит даже в пятёрку сильнейших своей категории.

За последнее время Анкалаева неоднократно и справедливо критиковали за не самую зрелищную манеру ведения боя. И если верить его словам, он принял это к сведению. Как заявил боец в одном из интервью, в Абу-Даби он постарается выступить максимально зрелищно и выиграть досрочно. И если сдержит слово, то наверняка вновь станет первым претендентом на пояс и уже в начале следующего года сможет сразиться с сильнейшим в дуэли Иржи Прохазки с Алексом Перейрой.

Исполнение желания Чимаева

На протяжении пары последних лет Камару Усман оставался одной из главных целей Хамзата Чимаева. Уроженец Чечни хотел подраться с ним, когда тот владел титулом в полусреднем весе, не ослаб его интерес и после того, как нигериец два раза подряд уступил Леону Эдвардсу и лишился трофея. И хотя спортсмены регулярно обменивались оскорблениями в социальных сетях и выражали готовность разделить клетку, официального анонса так и не следовало. А после того, как новоиспечённому представителю ОАЭ назначили встречу с Паоло Костой в 83,9 кг, начало казаться, что эта битва рискует не состояться вовсе. Однако помогло несчастье.

За десять дней до турнира Коста подхватил стафилококковую инфекцию и был вынужден лечь на операционный стол. Казалось, за такой короткий срок найти достойного соперника для Чимаева невозможно, но внезапно на горизонте появился Усман. По его словам, менеджер даже не успел до конца рассказать о предложении организаторов, как тот дал согласие помериться силами с Хамзатом. А впоследствии его идею одобрили и в тренерском штабе.

Правда, согласиться с ним сложновато. В последних боях Усман выглядел уже не так впечатляюще, как раньше, поэтому наверняка считался бы андердогом в схватке с Чимаевым, даже если бы та проходила в родной для него категории. А в среднем весе ему может быть ещё сложнее противостоять физически более мощному Хамзату. Упрекнуть Камару в отсутствии характера теперь вряд ли кто осмелится, но вопрос в том, насколько здраво он оценивает свои силы. Ведь сейчас на кону стоит не только звание претендента на пояс (если верить журналисту Yahoo! Sports Кевину Йолу), но и карьера нигерийца: после трёх подряд поражений 36-летний спортсмен может всерьёз задуматься об уходе из спорта.

Ва-банк Волкановски

Несмотря на схожие обстоятельства, в главном поединке UFC 294 расстановка сил несколько иная. Да, Александер Волкановски тоже экстренно вышел на замену Чарльзу Оливейре и якобы поставил себя не в самое простое положение, согласившись провести реванш с Исламом Махачевым на коротком уведомлении. Но если Усман рискует своей карьерой, то австралиец практически ничего не теряет. Если он каким-то чудом возьмёт верх, то не только оформит одну из самых сенсационных побед в титульных боях UFC, но и сделает заявку на включение в пантеон величайших. А если проиграет, то сможет оправдаться отсутствием должного времени на подготовку. И кто сможет ему возразить?

Также по теме «Он гоняет нас каждый день»: Махачев под руководством Нурмагомедова готовится к бою с Волкановски на UFC 294 Ислам Махачев завершает подготовку к поединку с Александером Волкановски, который пройдёт 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби....

Таким образом, Махачев оказывается под ещё большим давлением, чем в их предыдущей дуэли. Если тогда ему противостоял лидер рейтинга pound-for-pound, который прошёл полный лагерь и не проигрывал почти десять лет, то сейчас — выдернутый из отпуска боец, вынужденный в кратчайшие сроки не только набирать форму, но и проходить через изнурительную весогонку. По его словам, за десять дней до боя масса его тела составляла 82 кг — на 12 больше предельного веса дивизиона.

При этом от Махачева будут ожидать если не досрочной победы, то как минимум доминирования в октагоне. Ведь на этот раз всё работает на него. Россиянин будет выступать перед переполненной поклонниками ареной в Абу-Даби, вплоть до боя ему будет помогать Хабиб Нурмагомедов, а он сам пребывает в своей лучшей форме, если верить словам его тренера Хавьера Мендеса. И если всё пойдёт по плану, то уже 21 октября он не только проведёт вторую защиту титула, но и перевернёт страницу противостояния с Волкановски. Ведь после двух поражений австралиец уже не будет иметь права требовать встречи с ним — и тут короткое уведомление уже не может считаться оправданием. Ведь тот сам пошёл на этот риск.