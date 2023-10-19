Махачев: раньше в Дагестане все хотели стать олимпийскими чемпионами, сейчас — чемпионами UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал о том, что в Дагестане стали массово заниматься смешанными единоборствами.

«Раньше все хотели стать олимпийскими чемпионами по борьбе, сейчас — чемпионами UFC. Ты можешь прийти в любой спортзал и увидеть, что все они переполнены», — сказал Махачев TNT Sports.

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы. Схватка пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Волкановски покажут в российских кинотеатрах.