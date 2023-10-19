Бой Махачев — Волкановски покажут в российских кинотеатрах

Организаторы титульного поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски сообщили, что предстоящий бой можно будет посмотреть не только по телевизору.

«Турнир UFC 294 покажут в кинотеатрах, в том числе в Москве», — цитирует представителя UFC ТАСС.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы. Схватка пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Россиянин является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории, австралиец — в полулёгком весе.

На счету 31-летнего Ислама 24 победы (пять нокаутом, девять решением, десять сабмишном) и одно поражение в ММА.

В активе 35-летнего Волкановски 26 побед (13 нокаутом, десять решением, три сабмишном) и два поражения.

Ранее Волкановски сообщил, что сбросил 12 кг, чтобы уложиться в вес к бою с Махачевым.