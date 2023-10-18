Волкановски нужно сбросить 12 кг, чтобы уложиться в вес к бою с Махачевым

Австралийский боец Александер Волкановски весил 82 кг, когда подтвердился его поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Однако спустя два дня мой вес снизился до 78 кг, а на следующей день, после многочисленных тренировок, — до 76 кг. Моё тело всё знает», — рассказал боец на своём YouTube-канале.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева.