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Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке Ислама Махачева к турниру UFC 294.
Нурмагомедов рассказал о 100-дневном тренировочном лагере Махачева
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Mandato

«Когда до боя оставалось 100 дней, Ислам начал усиленно тренироваться. Все тяжёлые тренировки закончены. Ислам — воин. И, иншаллах, он защитит титул», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале UFC Embedded.

Поединок Махачев — Александер Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой с Махачевым.

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