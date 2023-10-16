Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева

В команде Александера Волкановски сообщили, что австралийский боец смешанных единоборств долго не раздумывал над предложением встретиться в поединке с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.