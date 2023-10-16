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Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева

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В команде Александера Волкановски сообщили, что австралийский боец смешанных единоборств долго не раздумывал над предложением встретиться в поединке с действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Алекс не сомневался ни секунды. Он принял бой без раздумий», — цитирует представителя команды австралийца ТАСС.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Напомним, что бразилец Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Волкановски заменил латиноамериканца.

Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Махачев высказал мнение, почему Волкановски принял бой на коротком уведомлении.



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