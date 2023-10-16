Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева
«Алекс не сомневался ни секунды. Он принял бой без раздумий», — цитирует представителя команды австралийца ТАСС.
Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби 21 октября. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.
Напомним, что бразилец Чарльз Оливейра заявил, что отказался от боя с Махачевым из-за рассечения. Волкановски заменил латиноамериканца.
Бой должен состояться 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Махачев высказал мнение, почему Волкановски принял бой на коротком уведомлении.